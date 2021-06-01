Председатель СБ ООН призвал провести совещание ближневосточного квартета

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Члены ближневосточного "квартета" (ООН, ЕС, Россия и США) должны без промедления провести совещание в связи с витком напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в июне.

"Я не вижу какой-либо альтернативы двухгосударственному решению", - сказал он. "Но каждая волна насилия уменьшает вероятность двухгосударственного решения", - подчеркнул Юргенсон. "Нужно как можно скорее вновь провести встречу "квартета" на высоком уровне", - добавил постпред Эстонии.

Он полагает, что следует создать условия для "стабилизации мира". "Все это по-прежнему является очень хрупким", - добавил диипломат, говоря о режиме прекращения огня. Юргенсон также отметил необходимость "возобновления мирных переговоров".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.