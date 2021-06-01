Блинкен заявил главе МИД Кипра о важности противостоять влиянию России и Китая в регионе

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом заявил о важности противостояния "вредоносному влиянию" России и Китая в регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь подчеркнул важность усилий, направленных на противодействие вредоносному влиянию России и Китая в регионе", - отмечается в нем.

Кроме того, по информации американского внешнеполитического ведомства, "госсекретарь и министр иностранных дел согласились с важностью продвижения стабильности в Восточном Средиземноморье за счет регионального сотрудничества и мирного решения разногласий". "Госсекретарь пообещал, что США продолжат поддержку усилий под руководством Кипра и при помощи ООН, направленных на объединение острова", - подчеркнули в Госдепе. "Соединенные Штаты призывают обе стороны продемонстрировать необходимую открытость, гибкость и компромисс", - добавили в пресс-службе.

Блинкен также "выразил поддержку дипломатическому механизму 3+1" - формату сотрудничества Кипра с США, Грецией и Израилем.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.