США расследуют возможную утечку данных о своих ядерных боезарядах в Европе

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы США расследуют возможную утечку информации об американском тактическом ядерном оружии (ТЯО) в Европе. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он комментировал публикацию интернет-портала Bellingcat о применении американскими военнослужащими в Европе, охраняющими ядерные вооружения США, обучающего приложения, которое использует карточки. Эти карточки содержали, как утверждает Bellingcat, в том числе секретную информацию. Между тем доступ к ним не был ограничен, и в публикации указывалось, что в силу этого можно было через интернет ознакомиться даже с теми обучающими карточками военнослужащих США, которые содержали сведения о местоположении видеокамер наблюдения на базах в Европе, на которых хранится американское ТЯО, и тому подобные данные.

"Скажу, что Министерство ВВС [США] расследует, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки обучающего приложения", - заявил Кирби. Министр ВВС США не является членом президентского кабинета. Занимающее этот пост гражданское лицо подчиняется министру обороны США.

"Как вы знаете, по соображениям безопасности мы не раскрываем ни прошлые, ни текущие процедуры ее обеспечения", - отметил представитель Министерства обороны США. При этом он заверил, что "все американские вооружения защищены и находятся в безопасности".

"Как вы знаете, политика США заключается в том, чтобы ни подтверждать, ни отрицать наличие или отсутствие ядерных боезарядов в каком-то конкретном местоположении", - добавил Кирби.

Американское ТЯО размещено на шести базах в пяти странах - участницах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Согласно выводам неправительственных специалистов США, речь идет о примерно 150 бомбах B61.