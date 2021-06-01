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В Судане назвали причину пересмотра соглашения с Россией по морской базе

Как отметил начальник Генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн, Судан объявил о пересмотре соглашения из-за положений документа, которые наносят вред государству
Хартум, Судан AP Photo/Nariman El-Mofty
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Хартум, Судан
© AP Photo/Nariman El-Mofty

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые наносят вред государству. Об этом заявил во вторник начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн, передает телеканал Al-Arabiya.

"В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи", - приводит телеканал его слова.

Одновременно с этим начальник Генштаба заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США".

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СуданРоссия
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