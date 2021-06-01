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Пентагон запросил $23,3 млрд на финансирование военной разведки

По мнению ведомства, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США просит Конгресс в 2022-м финансовом году выделить на нужды военной разведки $23,3 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Пентагона.

"Министерство обороны опубликовало бюджетный запрос на 2022-й финансовый год для Программы военной разведки. Общая сумма составляет $23,3 млрд, и она соответствует стратегическим приоритетам министра обороны", - говорится в сообщении.

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. "Какие-либо другие цифры бюджета Программы военной разведки или ее детали публиковаться не будут, так как остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности", - добавили в ведомстве.

На нынешний финансовый год Пентагон запрашивал для этой программы $23,1 млрд. В 2020 финансовом году Минобороны получило от Конгресса по этой статье расходов те же $23,1 млрд.

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