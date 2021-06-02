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Байден заявил, что белые расисты представляют главную террористическую угрозу для США

Как отметил американский президент, страна должна "не предоставлять убежище ненависти"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Сторонники идей превосходства белой расы, а не террористические группировка "Исламское государство" (ИГ) и сеть "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США, заявил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в городе Талса (штат Оклахома). Его выступление транслировали новостные телекомпании.

"По данным разведывательного сообщества [США], террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы", - подчеркнул глава Белого дома.

"Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия, <...> будто никогда и не уходила. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти", - отметил Байден.

Ранее глава государства поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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