Глава Пентагона обсудил с коллегами из НАТО противодействие вызовам со стороны РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил во вторник по видеосвязи со своими коллегами из стран НАТО противодействие вызовам со стороны России и Китая в связи с новой концепцией альянса "НАТО-2030", которая, как ожидается, должна быть утверждена на саммите 14 июня в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министр Остин выразил твердую поддержку инициативе "НАТО-2030" генсека [НАТО Йенса] Столтенберга, целью которой является сохранение альянса сильным с военной точки зрения, его укрепление с политической точки зрения, а также наделение его более глобальным видением", - говорится в заявлении.

"Он подчеркнул, что эта инициатива укрепит готовность и сделает альянс более устойчивым и способным к противодействию системным вызовам со стороны России и КНР", - утверждает американское военное ведомство. "Он отметил, что сдерживание и оборона остаются первостепенными задачами НАТО", - добавили также в пресс-службе.

Заседания министров иностранных дел и обороны членов НАТО прошли во вторник в формате телеконференции. Обычно альянс не проводит встречи глав МИД и Минобороны в один и тот же день, и такое решение в этот раз связано с предстоящим 14 июня саммитом НАТО, в котором впервые примет участие новый президент США Джо Байден.

Последняя встреча лидеров альянса состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.