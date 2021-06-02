СМИ: лидер фронта ПОЛИСАРИО выписан из больницы и готовится покинуть Испанию

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Лидер фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахим Гали выписан из больницы испанского города Логроньо, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, и в ближайшее время намерен покинуть пиренейское королевство. Об этом во вторник вечером сообщила газета El País .

По ее информации, самолет с Гали должен вылететь в Алжир из аэропорта Памплоны (автономное сообщество Наварра). В африканской стране, как пишет El País, он продолжит восстанавливаться после перенесенной болезни. Решение об отъезде из Испании было принято после того, как 1 июня суд Испании воздержался от вынесения санкций в отношении лидера фронта ПОЛИСАРИО после дачи им показаний. Судья Сантьяго Педрас "отказался вынести решение о временном заключении под стражу или принять какие-либо другие меры пресечения в отношении Гали".

Ранее во вторник газета El Mundo сообщила, что власти Испании не разрешили приземлиться на своей территории самолету ВВС Алжира, экипаж которого хотел забрать Гали. Воздушное судно было вынуждено вернуться, не получив разрешения на посадку в Испании. По версии El Mundo, у экипажа алжирского самолета не было надлежащего плана полета, чтобы войти в воздушное пространство Испании или приземлиться в аэропорту королевства.

С середины апреля 71-летний лидер фронта ПОЛИСАРИО находился в больнице автономного сообщества Риоха, где восстанавливался от последствий коронавирусной инфекции. Он предстал перед судом после исков, которые подали активист Фадель Бреика и Сахарская ассоциация по защите прав человека, обвиняющие лидера фронта в пытках, геноциде и других преступлениях.

Нахождение Гали в Испании привело к обострению дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. На фоне этого 17-18 мая тысячи нелегальных мигрантов проникли из Марокко в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Мадрид назвал массовый наплыв нелегалов "агрессией против границ" страны и обвинил Рабат в шантаже. В мае посол Марокко в Испании Карима Беняиш была отозвана для консультаций.