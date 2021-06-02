{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военный мятеж в Мали

Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного переворота

Члены Совета мира и безопасности союза решительно осудили события в стране

ТАСС, 2 июня. Африканский союз (АС) принял решение приостановить членство Мали в связи с политическим кризисом в стране. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации.

На эту тему
Второй военный переворот в Мали за девять месяцев. Главное
Второй военный переворот в Мали за девять месяцев. Главное

"Принято решение немедленно отстранить Республику Мали от участия во всей деятельности Африканского союза, его органов и институтов до тех пор, пока в стране не будет восстановлен нормальный конституционный порядок", - говорится в заявлении.

Члены Совета мира и безопасности союза решительно осудили военный переворот в стране, а также потребовали от военных вернуться в казармы и воздержаться от дальнейшего вмешательства в политические процессы. Совет призвал к созданию благоприятных условий для беспрепятственного, прозрачного и быстрого возврата к переходному процессу под руководством гражданских лиц на основе положений хартии переходного периода.

"В случае невыполнения [пунктов дорожной карты] совет без колебаний введет адресные санкции и [примет] другие карательные меры против любых нарушителей текущего переходного периода", - указано в тексте.

После военного переворота в Мали 18 августа 2020 года АС уже приостанавливал членство страны в ответ на предпринятый военными мятеж. В октябре прошлого года полномочия Мали в организации были полностью восстановлены спустя трое суток после снятия Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) со страны торгово-экономических санкций. Данный шаг стал результатом выполнения властей государства ряда ключевых требований ЭКОВАС по началу восстановления конституционных полномочий гражданских институтов.

Теги
МалиВоенный мятеж в Мали
Нижняя палата парламента Колумбии проголосовала против отставки министра обороны
За отставку Молано выступили 36 депутатов, против - 109
Читать полностью