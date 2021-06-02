Таможня КНР приостановила прием деклараций от рыболовецкого судна РФ из-за коронавируса

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Власти Китая приостановили на две недели прием импортных деклараций от российского рыболовецкого судна "Борис Трофименко" АО "Акрос" после обнаружения образцов коронавируса на упаковках ввезенной в страну продукции этой рыбодобывающей компании. Об этом в среду сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте ведомства, положительные образцы COVID-19 были выявлены на четырех упаковках в двух партиях замороженного минтая.

"С сегодняшнего дня таможенные органы по всей стране на две недели приостанавливают прием импортных таможенных деклараций от российского рыболовецкого судна "Борис Трофименко" АО "Акрос" (регистрационный номер CH-571)", - сказано в документе. По истечении указанного срока ввоз продукции будет восстановлен автоматически.

В среду Главное таможенное управление КНР также сообщило о приостановке на четыре недели приема импортных деклараций от пакистанского производителя продукции водного промысла Qadrinoori Enterprises (регистрационный номер T-202/011) после обнаружения коронавируса на ввезенной в КНР продукции этой компании. Уточняется, что положительные образцы коронавируса были выявлены на одной упаковке замороженных сурими.