Участники Транстихоокеанского партнерства решили обсудить заявку Великобритании

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Участники соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) договорились обсудить поданную 1 февраля заявку Великобритании на присоединение. Об этом в среду в ходе переговоров представителей ТТП заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

"Мы хотим оценить, соответствует ли заявка Великобритании нашим высоким стандартам", - передает слова министра газета Nikkei.

По данным агентства Kyodo, заседание рабочей группы по обсуждению заявки должно начаться в течение нескольких месяцев. Между тем окончательное решение по этому вопросу может быть принято с 2022 года.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Сейчас 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек.