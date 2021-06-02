Блинкен допустил снятие санкций с Венесуэлы и Никарагуа лишь при смене политики их властей

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты допускают снятие санкций с Венесуэлы и Никарагуа или их ослабление, но только в случае изменения поведения властей этих стран. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

Главе американской дипломатии был задан вопрос о том, не задумываются ли в Вашингтоне над частичным ослаблением санкций в отношении властей двух латиноамериканских стран. "Санкции введены не просто так, и их задача - способствовать привлечению к ответственности тех, кто нарушает права человека, участвует в коррупции или подрывает демократию. И, к сожалению, свидетелями именно этого мы и являемся как в Венесуэле, так и в Никарагуа", - ответил Блинкен.

При этом, по его утверждению, санкции никогда не задумывались в качестве постоянно действующего инструмента американской политики. "И всегда было понятно, и мы всегда говорили, что санкции не постоянны. Их задача в том, чтобы внести позитивные изменения в поведение и действия правительства и конкретных лиц, и снятие санкций всегда возможно для тех лиц и организаций или же правительств, которые предпринимают значимые действия с целью восстановления демократического порядка, отказываются принимать участие в нарушении прав человек, выступают против нарушений, совершенных властями", - добавил госсекретарь.