Лукашенко разрешил представителям ЛНР посетить задержанного блогера Протасевича

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на запрос Генпрокуратуры Луганской народной республики (ЛНР) и разрешил им посетить задержанного блогера Романа Протасевича.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям, на что я сказал президенту [РФ Владимиру] Путину, <...> что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у представителей ЛНР] будут вопросы к ним [Протасевичу и задержанной россиянке Софии Сапеге], - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, в Донбассе", - сказал он в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Соответствующие кадры были показаны на телеканале "Беларусь-1".

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране блогера Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента. В отношении Протасевича возбуждено дело по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, после чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.