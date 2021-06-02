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В Кнессете началось тайное голосование по избранию 11-го президента Израиля

Новый президент в первой декаде июля сменит Реувена Ривлина после завершения его семилетнего срока на этом посту

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты израильского Кнессета (однопалатный парламент) приступили в среду к тайному голосованию, в ходе которого 120 парламентариев изберут 11-го президента Израиля, который в первой декаде июля сменит на этом посту Реувена Ривлина после завершения его семилетнего срока. Трансляцию церемонии голосования осуществляет парламентский телеканал.

"В Кнессете началось тайное голосование депутатов по выборам президента Израиля", - сообщила пресс-служба МИД еврейского государства. Парламентский канал в настоящий момент показывает урну для голосования у трибуны спикера, к которой по одному подходят депутаты и опускают бюллетени после того, как секретарь вызывает их по алфавиту.

На кресло президента претендуют два кандидата. Это руководящий с 2018 года Еврейским агентством для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог и Мирьям Перец - вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны, удостоенная в 2018 году престижной премии за вклад в "укрепление израильского духа".

Срок полномочий действующего президента истекает 9 июля. По закону выборы преемника Ривлина должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.

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