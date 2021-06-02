Референдум о независимости Новой Каледонии пройдет 12 декабря

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Новый референдум по вопросу независимости Новой Каледонии состоится 12 декабря 2021 года. Об этом сообщил в среду министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню на брифинге по итогам заседания Совета министров.

"Мы считаем, что общие интересы требуют того, чтобы референдум был проведен как можно скорее. Правительство организует его 12 декабря 2021 года", - сказал министр. Затем, по его словам, "последует переходный период до 30 июня 2023 года, до нового референдума о самоопределении", который станет четвертным раундом консультаций с населением архипелага.

В апреле сторонники независимости Новой Каледонии обратились к центральным властям Франции с требованием провести третий по счету референдум о самоопределении. Предыдущий референдум был проведен 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии набрали 53,26% голосов. Явка составила 85,64%.

В 2018 году в ходе первого референдума против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7% участников голосования.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана сейчас обладает особым административно-территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются острая межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых традиционно сильными остаются сепаратистские настроения.