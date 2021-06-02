Швейцария открывает аккредитацию на саммит Путина и Байдена

ЖЕНЕВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии опубликует в среду на своем сайте правила аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти.

"Мы откроем аккредитацию. Это будет опубликовано на сайте Федерального департамента иностранных дел сегодня", - отметила она, добавив, что на сайте будет также "ссылка на санитарные меры для журналистов". Что касается официальных делегаций России и США на саммите, то они, по словам Серезетти, "уже получили уведомления о том, как меры [в связи с пандемией] будут действовать для них". "Мы уже договорились с делегациями", - сказала официальный представитель.

Как сообщила Серезетти, во время саммита будет работать пресс-центр, однако пока не решено, где конкретно он разместится. "Пресс-центр, конечно, будет, но мы еще точно не знаем где. У нас есть несколько возможностей", - заключила официальный представитель.

Как ожидается, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом.

В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.