Сенаторы из США на встрече с Зеленским обсудили предоставление военной помощи Украине

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Группа американских сенаторов провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили возможность увеличения военной помощи стране и поддержки реформ. Об этом сенаторы заявили по итогам переговоров в среду во время брифинга у стен офиса украинского лидера

"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается украинская армия и люди в зоне боевых действий, и это нам даст дополнительные аргументы, чтобы по возвращении в США убедить продолжить предоставлять крайне необходимую помощь Украине", - сказала журналистам сенатор-демократ Джин Шахин.

Сенатор-республиканец Роб Портман добавил, что на встрече с украинским лидером "обсуждался вопрос увеличения помощи Украине для укрепления ее боеспособности". "Президент Зеленский предложил нам виртуальный тур на линию разграничения, где военное командование доложило о текущей ситуации. Мы также обсудили другую помощь, которую можем предоставить, и в экономике, и в реформах, и даже в противодействии российской дезинформации", - добавил Портман.

Во вторник на Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демократическая партия), Роба Портмана (Республиканская партия) и Криса Мерфи (Демократическая партия) для того, чтобы провести встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, депутатами Верховной рады и представителями общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией на Украине.