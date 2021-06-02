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В МИД Украины заявили, что введут санкции в случае полетов "Белавиа" в Крым

Ведомство намерено "действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией"

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Санкции Украины будут неизбежны в случае, если самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа" окажутся на территории Крыма. Об этом в среду заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР (Луганской и Донецкой народными республиками - прим. ТАСС). И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", - утверждала Джапарова в комментарии агентству "Укринформ".

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