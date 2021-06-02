Вучич заявил, что США и Германия требуют от Сербии признания независимости Косова

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в среду журналистам президент Сербии Александар Вучич, выступая на совместной пресс-конференции в Белграде с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

"Все разговоры, которые ведутся, и все, что требуют от Сербии, в конце сводится к тому, чтобы мы признали Косово, и это люди в Сербии должны знать. Мы стремимся получить в диалоге максимум для своей страны и народа, для сербов в Косове и Метохии, для Сербии. Но люди должны знать, что Америка, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово, так или иначе", - заявил Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что Запад добивается от Белграда "обоюдного признания", то есть Белград должен признать независимость Косова в обмен на признание Приштиной независимости Сербии. "Наша проблема [заключается в том], что это уже не вуалируется, а напрямую требуется с упоминанием "обоюдного признания", а я не могу вам описать, как мы жаждем признания от [премьер-министра непризнанного образования] Албина Курти, как будто Сербия - не член ООН и международных форумов", - иронично отметил Александар Вучич.

"Если хотите слышать сербскую сторону - услышите, если нет - тогда смените власть в Белграде, это случилось бы не впервые, у вас есть много ресурсов, много СМИ и всего, сделайте это еще раз и тогда приведите к власти тех специалистов, которые заново ограбят страну, заново ограбят все фабрики", - закончил свое выступление Вучич.

23 апреля Вучич увязал продолжение диалога Белграда и Приштины с выполнением обязательств Приштиной по Брюссельским соглашениям, согласно которым косовары должны создать в населенных сербами районах Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.