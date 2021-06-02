Кабмин предложил Раде упростить предоставление гражданства некоторым россиянам

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило и направило на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который упрощает получение украинского гражданства для россиян, которые, по мнению Киева, "испытали преследования из-за политических убеждений", а также иностранцев, принимавших участие в силовой операции против республик Донбасса. Соответствующе в среду решение принято на заседании правительства.

"Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые испытали преследования из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые <...> проходили воинскую службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции <...> в Донецкой и Луганской областях", - говорится в пояснительной записке к документу.