В МИД ФРГ заявили, что не знают о причинах отмены рейсов из России в Германию и обратно

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. МИД ФРГ пока не располагает информацией о причинах отмены рейсов из России в Германию и обратно и сведениями о том, на какой правовой основе это произошло. Об этом заявила в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Мария Адебар в ответ на просьбу ТАСС прояснить ситуацию.

"Мы приняли к сведению сообщения прессы, но пока не располагаем сведениями о том, что конкретно произошло или на какой правовой основе и с какой стороны были предприняты [соответствующие] шаги", - сказала она.

В свою очередь в Федеральном авиационном ведомстве ФРГ ТАСС порекомендовали по этому вопросу обратиться именно в МИД Германии.

Адебар отметила, что правительство ФРГ остается приверженным международным стандартам и соглашениям в области авиасообщения.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву (LH1444/1445) и Санкт-Петербург (LH1436/1437) и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств, сообщили корреспонденту ТАСС в авиаконцерне. Там не уточнили, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

Портал Tourdom сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" 1 июня отменила два рейса в Германию - во Франкфурт-на-Майне и Гамбург. Кроме того, сообщалось о том, что авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.