В Лондоне отметят парадом 70-летнюю годовщину пребывания Елизаветы II на троне

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. 70-летний юбилей пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II будет отмечен в следующем году парадом в центре Лондона. Об этом говорится в сообщении , распространенном Букингемским дворцом в среду, когда отмечается 68 лет с момента коронации нынешнего британского монарха.

Речь идет о первом параде, который состоится с начала пандемии коронавируса в марте прошлого года. Он намечен на 2 июня 2022 года, первый из четырех выходных дней. Обычно в июне так называемые летние банковские каникулы длятся три дня, однако по случаю юбилея правления Ее Величества к ним добавлен еще один выходной.

Всего в параде должны принять участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту в центре Лондона - от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов королевской семьи верхом или в каретах.

70-летний юбилей правления приходится на 6 февраля, однако парад будет проведен в июне и совмещен с празднованием официального дня рождения королевы. Обычно он отмечается во вторую субботу июня, но в следующем году будет сдвинут на начало месяца. Считается, что традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена, а Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала именно июнь месяцем празднования своего официального дня рождения.

Помимо этого, программа праздничных мероприятий следующего года включает в себя торжественные церковные службы, а также концерт в Букингемском дворце, получивший название "Платиновая вечеринка".