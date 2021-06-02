Токио направил протест Москве из-за задержания японского судна российскими пограничниками

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии направило протест РФ в связи с задержанием 28 мая в Охотском море японского рыболовного судна российскими пограничниками. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что сотрудники внешнеполитического ведомства провели анализ произошедшего и установили, что, по их мнению, в момент задержания судно находилось в исключительной экономической зоне Японии. В связи с этим японский МИД назвал позицию российских властей "неприемлемой" и потребовал скорейшего освобождения судна и экипажа, передает телеканал.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее заявлял, что японская сторона прилагает все возможные усилия для освобождения судна и рыбаков. По его словам, на данный момент проблем со здоровьем они не испытывают.