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В США начала работу первая рабочая группа по проблеме выплаты компенсаций потомкам рабов

В состав комиссии вошли политики, юристы и представители академических кругов, чьи предки пострадали от расовой дискриминации

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Первая в США рабочая группа по рассмотрению вопроса о выплате компенсаций афроамериканцам - потомкам рабов начала работу в штате Калифорния. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

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В группу, созданную по указанию губернатора штата Гэвина Ньюсома и руководителей законодательного собрания Калифорнии, вошли политики, юристы, представители академических кругов. Все они являются потомками рабов. Рабочая группа должна в течение двух лет выработать рекомендации о выплатах также тем, чьи родственники пострадали в разное время от расовой дискриминации.

Государственный секретарь штата Ширли Уэбер заявила, что эта работа позволит исправить историческую несправедливость, а также помочь тем, кто сталкивается с проявлениями расизма сегодня. Родители Уэбер в свое время пострадали от расовой дискриминации.

"Ваша задача, - сказала она, обращаясь к членам рабочей группы, - состоит в том, чтобы определить размер ущерба, а также пути его исправления".

Уэбер отметила, что Калифорния является экономически развитым штатом и поэтому может взять на себя инициативу в этом вопросе в условиях, когда федеральное правительство уклоняется от рассмотрения проблемы.

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