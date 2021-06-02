Небензя: конфликт на Украине не прекратится, пока Запад будет поддерживать националистов

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине не приблизится к своему разрешению, пока западные страны будут поддерживать агрессию Киева и местных националистов. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности по ситуации на Украине.

"Я также надеюсь, что главный посыл ясен - пока западные сторонники не поменяют свою позицию и будут дальше поддерживать агрессию Киева, насилие, неонацизм, и неослабевающий национализм, конфликт на Украине будет далек от разрешения", - сказал он.

Неформальная встреча Совбеза ООН по теме "Обстоятельства "майдана" и его последствия для Донбасса" проводится в режиме видеоконференции. Россия, которая выступила инициатором заседания, пригласила для участия в нем свидетелей событий "майдана" и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины.