Швейцария открыла аккредитацию прессы на саммит Путина и Байдена

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом сообщил в среду федеральный департамент (министерство) иностранных дел.

"Официальная процедура аккредитации теперь открыта", - говорится в сообщении. Крайний срок подачи заявки - 10:00 по местному времени (11:00 мск) 11 июня.

Журналистам предложено заполнить аккредитационный формуляр. Подчеркивается, что пресс-центр будет работать с 14:00 (15:00 мск) 14 июня до полудня (13:00 мск) 17 июня. Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти, пока не решено, где конкретно разместится пресс-центр.

Сотрудники СМИ, запрашивающие аккредитацию на саммит в Женеве, должны будут выполнить санитарные требования, установленные швейцарскими властями. В частности, им предложено предъявить доказательство вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Чтобы получить пропуск в пресс-центр, представителям СМИ "потребуется предоставить один из следующих документов", отметили во внешнеполитическом ведомстве. Это доказательство полной вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, который нужно пройти не ранее чем за 72 часа до аккредитации, либо отрицательный тест на наличие антител со сроком давности не более 48 часов или же доказательство "лечения от COVID-19".

Встреча в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом.

В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.