Зеленский внес в Раду законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности от олигархов

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом в среду сказано на сайте украинского парламента.

"Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", - гласит название документа. При этом текст проекта закона пока отсутствует на сайте Рады.

Ранее Зеленский заявлял, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. В мае Зеленский заявлял, что законопроект о так называемой деолигархизации уже разработан. Он также подтвердил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины определил перечень из 13 человек, которых предполагается отнести к олигархам, однако отказался назвать их фамилии.