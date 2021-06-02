Байден намерен обсудить с Путиным кибербезопасность в свете хакерской атаки на JBS

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Комментируя вопросы кибербезопасности в связи с данной хакерской атакой, она подчеркнула: "Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели".

Ответные меры

Соединенные Штаты не исключают каких-либо ответных мер в связи с хакерской атакой на производителя мяса, компанию JBS, добавила Псаки.

"Что касается рассмотрения [ответных мер], то мы не исключаем любых вариантов в контексте того, как мы можем ответить", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении РФ.