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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Байден намерен обсудить с Путиным кибербезопасность в свете хакерской атаки на JBS

США не исключают применения ответных мер в связи с кибератакой на компанию, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Президент США Джо Байден EPA-EFE/SHAWN THEW/POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/SHAWN THEW/POOL

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Комментируя вопросы кибербезопасности в связи с данной хакерской атакой, она подчеркнула: "Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели".

Ответные меры

Соединенные Штаты не исключают каких-либо ответных мер в связи с хакерской атакой на производителя мяса, компанию JBS, добавила Псаки.

"Что касается рассмотрения [ответных мер], то мы не исключаем любых вариантов в контексте того, как мы можем ответить", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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