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Чешские сенаторы намерены инициировать импичмент Милоша Земана

Комитет по безопасности Сената парламента Чехии полагает, что Земан не способен выполнять обязанности главы государства, дезориентирован, а его действия противоречат положениям конституции
Президент Чехии Милош Земан EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Президент Чехии Милош Земан
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Комитет по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.

"Милош Земан, как считает комитет [по безопасности Сената], не способен выполнять обязанности главы государства, - отметил он. - Об этом предложении - освободить Земана от поста президента - на будущей неделе состоится голосование в Сенате".

По версии Фишера, глава государства дезориентирован в происходящих событиях и его действия противоречат положениям национальной конституции. Он упомянул инцидент со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице на востоке страны. Земан в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версиях следствия, а не только о подозрении в причастности к этому происшествию российских спецслужб. Данным заявлением, согласно председателю сенатского комитета, президент нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.

Если Сенат, в котором большинство составляют политические противники Земана, проголосует за его импичмент, то это решение должна утвердить Палата депутатов (нижняя палата парламента), в которой преобладают сторонники главы государства.

Теги
Земан, МилошЧехия
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