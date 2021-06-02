Чешские сенаторы намерены инициировать импичмент Милоша Земана

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Комитет по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.

"Милош Земан, как считает комитет [по безопасности Сената], не способен выполнять обязанности главы государства, - отметил он. - Об этом предложении - освободить Земана от поста президента - на будущей неделе состоится голосование в Сенате".

По версии Фишера, глава государства дезориентирован в происходящих событиях и его действия противоречат положениям национальной конституции. Он упомянул инцидент со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице на востоке страны. Земан в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версиях следствия, а не только о подозрении в причастности к этому происшествию российских спецслужб. Данным заявлением, согласно председателю сенатского комитета, президент нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.

Если Сенат, в котором большинство составляют политические противники Земана, проголосует за его импичмент, то это решение должна утвердить Палата депутатов (нижняя палата парламента), в которой преобладают сторонники главы государства.