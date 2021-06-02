СМИ: аналитики нашли нестыковки в версии чешских властей об инциденте во Врбетице

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Аналитики обнаружили несоответствия в версии чешских властей об инциденте со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице на востоке страны, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Со ссылкой на местное агентство EXANPRO, специализирующееся на анализе информации в сфере безопасности, об этом сообщило в среду сетевое издание Parlamentni listy .

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. СМИ Чехии опубликовали их фотографии и поступившую от следственных органов информацию, что они направили Imex Group - компании - арендатору складов во Врбетице, электронное письмо о предоставлении допуска на режимную территорию.

Между тем само это электронное сообщение, которое в официальной версии является одним из главных аргументов обвинения против россиян, властями не было предоставлено СМИ. Кроме того, если после предания огласке инцидента во Врбетице утверждалось, что его авторами были предполагаемые организаторы взрывов, то затем к журналистам поступила информация, что отправителя следует искать в командовании Национальной гвардии Таджикистана.

Аналитики, согласно изданию, обнаружили множество нестыковок в версии о причастности РФ к инциденту во Врбетице. Они, в частности, сделали вывод, что к данному делу причастен "зарубежный партнер" чешской контрразведки, который помог ей его сконструировать.

17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.