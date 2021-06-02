Глава Евросовета призвал лидеров Армении и Азербайджана к возобновлению переговоров

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Брюсселе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также провел переговоры по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав стороны к возобновлению переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в среду в Брюсселе по итогам этих переговоров.

"Он напомнил, что полное осуществление Азербайджаном и Арменией декларации о прекращении огня от 9 ноября 2020 года имеет важное значение для региональной безопасности и стабильности. ЕС готов предоставить экспертные знания в области делимитации и демаркации границ и поддержать укрепление доверия", - отмечается в нем.

Мишель призвал "обе стороны в срочном порядке сотрудничать в деле возвращения военнопленных и задержанных лиц и обеспечения полной транспарентности в отношении минных полей и других важных гуманитарных вопросов". "ЕС предоставляет почти €20 млн гуманитарной помощи и будет продолжать участвовать в этом, - говорится в документе. - Однако решение этих насущных проблем является лишь первым шагом на пути к устойчивому мирному урегулированию. Председатель призвал обе стороны возобновить переговоры в конструктивном духе".

В ходе переговоров Мишель также "подчеркнул важность для ЕС стабильности и процветания Южного Кавказа и углубления отношений с двумя странами-партнерами". "Евросоюз глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании региона Южного Кавказа как неотъемлемой части Восточного партнерства ЕС", - говорится в заявлении.