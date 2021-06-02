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Байден заявил, что США взвешивают целесообразность ответных шагов в связи с кибератакой

Также президент фактически отверг предположение о том, что за данной вылазкой хакеров могут стоят власти России, испытывающие его таким образом на прочность
Президент США Джо Байден AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Администрация США тщательно изучает вопрос о том, следует ли ей делать какие-то шаги в связи с хакерской атакой на компанию JBS, ответственность за которую, по мнению американской стороны, могут нести преступные элементы, находящиеся в России. Об этом заявил в среду журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

Его попросили уточнить, намерено ли правительство США принимать ответные меры "против России" в связи с кибератакой на JBS. "Мы внимательно рассматриваем этот вопрос", - ответил американский лидер.

При этом Байден фактически отверг предположение о том, что за данной вылазкой хакеров могут стоят власти России, испытывающие его таким образом на прочность. "Нет", - ответил руководитель американской администрации на прямой вопрос на эту тему.

Компания JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, которая, по мнению компании, может находиться в России. Администрация США заявляет, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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