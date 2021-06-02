В Белом доме заявили, что Байден хочет обсудить с Путиным множество тем

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен на встрече в Женеве обсудить с российским лидером Владимиром Путиным множество различных тем, среди которых сотрудничество в ряде областей. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент [Байден] считает, что есть целый ряд тем, которые мы должны обсудить на этой встрече. У нас будет больше информации [для прессы] о них, возможно, за несколько дней до саммита, в том числе и по его повестке. Безусловно, [среди тем будут] кибератаки, и использование вирусов-вымогателей, предоставление убежища преступным организациям на территории страны, а также их [России] агрессивные действия на Украине. Кроме того, [в их числе будут и] наши сферы, в которых есть возможность совместной работы, включая ядерный потенциал и нестабильность. Так что [президентам] есть что обсудить", - отметила Псаки.

Ее попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что российская сторона на предстоящей встрече Путина и Байдена будет готова обсуждать любые темы, в том числе вопросы прав человека. Лавров подчеркнул, что Россия не согласится руководствоваться концепцией миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают страны Запада во глава с США. Он добавил, что Москва следит за судьбой американских граждан, которые обвиняются по делу о произошедших 6 января беспорядках у Капитолия в Вашингтоне.

"Мы не используем российское правительство в качестве ориентира для моделей защиты прав человека в мире. Но я скажу, что президент [Байден] не отказывается от своего мнения о том, что нападения 6 января оставили след на нашей демократии и стали трагическим днем нашей демократии. И, конечно, я уверена, что он с удовольствием повторит это", - сказала пресс-секретарь.

Встреча в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.