В Госдепартаменте обещали позднее ответить на вопрос о контактах с РФ из-за атаки на JBS

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер не ответила на вопрос о контактах с Россией по поводу хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS, пообещав предоставить информацию об этом позднее.

"Позвольте дать ответ на ваш вопрос позднее", - сказала Портер в среду на брифинге журналистке, поинтересовавшейся тем, обсуждалась ли данная тема с Россией.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США поддерживают прямые контакты с Россией относительно кибератаки на JBS. Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что Жан-Пьер имела в виду, вероятно, состоявшийся 1 июня разговор по линии Госдепартамента и посольства РФ в Вашингтоне.

Тема кибератаки на JBS обратила на себя внимание в свете подготовки саммита Россия - США, который состоится 16 июня в Женеве. В Белом доме считают, что диверсию могла совершить группировка, члены которой находятся в России. Американские журналисты уже задавали президенту Джо Байдену вопросы о том, повлияет ли этот инцидент на планы проведения встречи на высшем уровне и намерен ли он предпринять какие-то конкретные шаги в связи с этим.