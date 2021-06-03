В США не стали комментировать данные о пересмотре Суданом соглашения с РФ по морской базе

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США не комментирует информацию о решении Судана пересмотреть соглашение с Россией по морской базе и не обладает никакими подробностями на этот счет. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У меня сейчас нет никакого контекста относительно этого, я определенно не могу подтвердить эти сообщения и не хотел бы комментировать их до тех пор, пока мы это не сделаем", - приводит слова Кирби пресс-служба Пентагона.

Ранее во вторник начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile заявил, что Судан пересмотрит соглашение с Россией по морской базе из-за положений документа, которые могут нанести вред государству. Одновременно с этим он заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США". При этом начальника Генштаба подчеркнул, что в Хартуме никак не увязывают пересмотр соглашения с Москвой с налаживанием отношений с Вашингтоном.

Как заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия будет разбираться с ситуацией вокруг решения Судана о пересмотре соглашения по морской базе.