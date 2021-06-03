Псаки заявила, что США хотят создать коалицию для наказания укрывающих хакеров стран

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены работать над формированием международной коалиции для привлечения к ответственности тех государств, которые не принимают должных мер борьбы с преступными элементами, организующими транснациональные хакерские атаки. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя кибератаку на компанию JBS, ответственность за которую, по мнению американской стороны, могут нести преступные элементы, находящиеся в России.

"Что касается действий, предпринятых в федеральном правительстве, то президент [США Джо Байден] отдал распоряжение о начале неотложного стратегического обзора, чтобы заняться возросшей угрозой [использования преступными элементами компьютерных] вирусов-вымогателей на четырех крупных направлениях", - заявила официальный представитель Белого дома.

По ее словам, имеется в виду "разрушение инфраструктуры [применения злоумышленниками] вирусов-вымогателей", активизация взаимодействия властей США с частным сектором с целью укрепления кибербезопасности, "создание международной коалиции, чтобы привлекать к ответственности страны, укрывающие лиц, которые используют вирусы-вымогатели", "расширение анализа криптовалюты" в целях пресечения "преступных транзакций". Кроме того, администрация США проведет пересмотр своей политики в сфере борьбы с такого рода правонарушениями, пояснила Псаки.

"Данная атака является примером того, что речь идет о проблеме не только в Соединенных Штатах. Эти действующие лица стремятся проникнуть в [компьютерные] системы по всему миру", - подчеркнула она.

Ранее компания JBS объявила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по данному эпизоду, готов ли к двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.