В Пентагоне заявили, что противники США обладают большим арсеналом гиперзвуковых ракет

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Противники США создают новый потенциал и располагают значительным арсеналом гиперзвуковых ракет. Об этом заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, выступая в среду в ходе видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

"Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет", - сказал он. Уайт дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам. "Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта", - добавил представитель Пентагона.

"Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния, - отметил Уайт. - Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. [Противники] располагают потенциалом, которого у нас нет".

Президент России Владимир Путин в ежегодных посланиях Федеральному собранию в 2018-2019 годах объявил о создании Россией новых образцов стратегических вооружений: ракетного комплекса "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, боевого лазерного комплекса "Пересвет", авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой крылатой ракетой, стратегического комплекса "Буревестник", беспилотного подводного аппарата "Посейдон".