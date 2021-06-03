Daily Telegraph сообщила о дефектах британских танков за $5 млрд

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Танки, приобретенные для нужд британской армии за £3,5 млрд ($5 млрд), не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. Об этом пишет в среду газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад.

Как говорится в статье, бронемашины нового поколения семейства Ajax не использовались с ноября 2020 года по март нынешнего года. Это произошло после того, как у членов экипажей бронемашин после езды на них были выявлены отеки суставов, к тому же они жаловались на ощущение постоянного шума в ушах. Цитируя доклад, газета пишет, что введенные по соображениям безопасности ограничения включают в себя максимальную скорость передвижения 20 миль в час, что составляет половину от той, на которую способна машина, а также смену экипажа каждые полтора часа.

Эти ограничения, как предполагает издание, вызваны конструктивными дефектами танков. Они, уточняет газета, выражаются в чрезмерной вибрации, которая не позволяет производить стрельбу во время движения.

The Daily Telegraph приводит слова неназванного источника, заявившего, что армейское руководство "находится в столь большом замешательстве, что ему придется признать, что оно провалилось, но оно этого не сделает".

Издание уточняет, что программа Ajax была одобрена в 2010 году, а заказ на 589 машин в шести вариантах был сделан в 2014 году. Первые поставки бронемашин были осуществлены в 2019 году и должны продолжиться вплоть до 2025 года.

Газета цитирует представителя Минобороны королевства, который подтвердил, что "тренировки с использованием машин семейства Ajax были приостановлены в качестве меры предосторожности". Вместе он добавил, что речь идет об "обычной мере" при реализации нового проекта, который происходит во взаимодействии с производителем.