В Пентагоне указали, что США планируют оказывать финансовую поддержку афганским силам

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют сосредоточиться на оказании в основном финансовой поддержки афганским силам после вывода своих войск из этой страны. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Хочу подчеркнуть, что по состоянию на данный момент поддержка после вывода войск <...> будет сфокусирована в основном на финансовых средствах, также определенной логистической поддержке в более отдаленной перспективе", - приводит его слова пресс-служба Пентагона.

Кирби попросили уточнить, означает ли это, что США фактически прекратят непосредственную подготовку афганских сил после вывода своих войск. "Все, что я хотел подчеркнуть, это то, что основное внимание прямо сейчас уделяется логистической поддержке, по большей части техническому обслуживанию и ремонту авиатехники, а также финансовой поддержке. А помимо этого я не могу говорить ни о каких принятых решениях в плане нашей политики", - ответил представитель военного ведомства.