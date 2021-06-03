{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пентагоне указали, что США планируют оказывать финансовую поддержку афганским силам

После вывода войск из республики помощь "будет сфокусирована в основном на финансовых средствах", отметил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют сосредоточиться на оказании в основном финансовой поддержки афганским силам после вывода своих войск из этой страны. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

На эту тему
CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?
CША уходят из Афганистана.

"Хочу подчеркнуть, что по состоянию на данный момент поддержка после вывода войск <...> будет сфокусирована в основном на финансовых средствах, также определенной логистической поддержке в более отдаленной перспективе", - приводит его слова пресс-служба Пентагона.

Кирби попросили уточнить, означает ли это, что США фактически прекратят непосредственную подготовку афганских сил после вывода своих войск. "Все, что я хотел подчеркнуть, это то, что основное внимание прямо сейчас уделяется логистической поддержке, по большей части техническому обслуживанию и ремонту авиатехники, а также финансовой поддержке. А помимо этого я не могу говорить ни о каких принятых решениях в плане нашей политики", - ответил представитель военного ведомства.

Теги
АфганистанСША
Bloomberg: Байден доработает запрет на операции с компаниями, связанными с военными КНР
Соответствующий указ в январе подписал предыдущий президент США Дональд Трамп
Читать полностью