В Токио назвали неприемлемым задержание японского рыболовного судна в России

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым задержание японского рыболовного судна российскими пограничниками в Охотском море 28 мая, в связи с чем по дипломатическим каналам РФ был заявлен протест. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"Судно "Эйхомару-172", по имеющимся у нас данным, вело промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии. По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нем моряков", - сказал он.

Като также отметил, что проблем со здоровьем у рыбаков сейчас нет. Также они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.