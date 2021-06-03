В Пентагоне заявили о планах ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. США намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений, проект военного бюджета на 2022 финансовый год (начинается 1 октября 2021 года) отвечает этим целям. Об этом заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, выступая в среду на видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

"Бюджетный запрос очень важен с точки зрения гиперзвуковых вооружений. Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны, - мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала", - сказал Уайт. По его словам, Пентагон отдает приоритет разработке крылатых ракет воздушного базирования. Представитель Пентагона дал понять, что данные вооружения из-за своего размера более совместимы с другими гиперзвуковыми платформами.

Заместитель директора по разработкам обратил внимание то, что ведомство сейчас занимается наступательными и оборонительными системами в этой сфере.

"Мы изучаем возможности многосферной платформы, операций, что в итоге требует целую серию гиперзвуковых вооружений. <...> Что касается ВМС и ВВС, то мы обсуждаем, как можно развивать совместимые с истребителями и бомбардировщиками системы, - отметил он. - <...> Мы изучаем различные варианты для крылатых гиперзвуковых ракет".

По сведениям информационно-аналитического центра "Джейнс", Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США запросило на 2022 финансовый год $247,9 млн на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия.