Китай заявил о намерении усиливать противодействие иностранному вмешательству в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 июня. /ТАСС/. Усиление противодействия иностранному вмешательству в дела Гонконга станет одним из приоритетов работы комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе. Об этом заявил новый глава представительства китайского внешнеполитического ведомства в Гонконге Лю Гуанъюань.

"Мы намерены более решительно противодействовать внешнему вмешательству", - приводит слова дипломата в четверг газета South China Morning Post.

"Внешние силы используют права человека, демократию и свободы в качестве предлога для вмешательства в дела Гонконга, злонамеренной клеветы на политику центрального правительства, для поддержки антикитайских элементов и введения различных санкций", - отметил Лю Гуанъюань.

По его словам, иностранные силы "постучали не в ту дверь и приняли неверное решение". Спецпредставитель МИД подчеркнул, что никакое внешнее вмешательство "не сможет поколебать решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также приверженность политике "одна страна - две системы".

Дипломат добавил, что его офис также будет всячески содействовать экономическому развитию Гонконга, чтобы помочь городу активней задействовать возможности, связанные с реализацией 14-й пятилетки, инициативы "Один пояс - один путь" и плана интеграции в регионе Большого залива (включает 9 городов провинции Гуандун, Гонконг и Макао).

Дипломат Лю Гуанъюань, бывший до недавнего времени послом КНР в Польше, прибыл в Гонконг на прошлой неделе. Он заменил на должности Се Фэна, который в январе вернулся в Пекин после окончания четырехлетней командировки в специальном административном районе и стал заместителем министра иностранных дел.