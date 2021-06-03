Премьер Украины заявил, что Саакашвили не влияет на международную политику страны

ТБИЛИСИ, 3 июня. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили консультирует украинское правительство, однако он не имеет никакого влияния на международную политику Украины. Об этом в четверг заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью грузинскому информационному агентству InterPressNews.

"Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили сегодня является гражданином Украины, он занимает одну из должностей в украинском консультативном органе. Он делится с нами своим опытом, консультирует нас в направлении реформ, однако он не имеет никакой связи с властью, он не влияет на украинскую политику, более того, на международную политику Украины", - сказал Шмыгаль, который в среду прибыл в Тбилиси с официальным визитом.

Глава правительства Украины также заявил, что у стран большая перспектива развития. "Я еще раз хочу подчеркнуть, что у отношений наших стран действительно есть большая перспектива, и я готов сделать все, чтобы у Украины и Грузии были абсолютно теплые, дружественные, очень прагматичные и взаимовыгодные отношения", - добавил он.

Шмыгаль в четверг проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили один на один и в расширенном формате. У премьера Украины также запланированы переговоры с председателем парламента Кахабером Кучавой и Католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым.

Нормализация отношений

Визит Шмыгаля проходит на фоне нормализации грузино-украинских отношений. Они испортились после того, как 7 мая прошлого года украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета совета реформ Украины. В ответ Тбилиси отозвал для консультаций своего посла в Киеве.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 апреля 2021 года призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе. МИД Украины 22 апреля сообщил, что дипломат вернулся в Киев. 16-17 мая Киев посетил с визитом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Отъезд Саакашвили из Грузии

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.