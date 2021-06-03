Суд Украины разрешил заочное расследование дела против Януковича об узурпации власти

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева удовлетворил просьбу стороны обвинения в деле против экс-президента Украины Виктора Януковича о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование, то есть в заочном режиме. Об этом в четверг сообщил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

"По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины [Виктора Януковича] в уголовном производстве по факту захвата государственной власти", - говорится в сообщении. При этом поясняется, что такое решение суда дает право стороне обвинения проводить досудебное расследование в отсутствие подозреваемого.

Печерский районный суд Киева 4 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти. В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий. После избрания меры пресечения в офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. Защита бывшего украинского лидера обжаловала решение об аресте. В марте 2021 года Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении жалобы на решение предыдущей инстанции. Сразу после этого офис генерального прокурора страны вновь заявил, что теперь сторона обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции. 27 мая глава ведомства Ирина Венедиктова сообщила, что ранее Киев уже подавал запрос в Россию на экстрадицию Януковича, но получил отказ, однако Украина вновь намерена его подать.

Другие дела против Януковича

В отношении Януковича уже вынесен обвинительный приговор по другому делу. Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович в процессе не участвовал. Сейчас адвокаты экс-президента обжалуют это решение в Верховном суде.

Кроме того, 12 мая 2020 года Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей Януковича в рамках досудебного расследования по делу об организации массовых убийств на киевском "майдане" в 2014 году. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил его, мотивировав решение отсутствием бывшего украинского лидера в базе розыска Интерпола, а также другими процессуальными нарушениями. 9 декабря суд первой инстанции вновь безуспешно пытался рассмотреть ходатайство прокурора о заочном помещении Януковича под стражу. После этого заседание несколько раз переносилось.