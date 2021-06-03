Посол Франции по делам Арктики заявил, что Париж верит в успех Северного морского пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Франция верит в успешность Северного морского пути, в развитии которого будут участвовать многие французские компании. Об этом заявил в четверг посол Франции по делам Арктики и Антарктики Оливье Пуавр д'Арвор, выступая по видеосвязи на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я хотел бы вам передать сегодня послание президента Французской Республики. Он отправил меня в Россию, чтобы обсудить вопрос Арктики и Антарктики. Мы верим в успех Северного морского пути. Мы верим в то, что это будет важная экономическая артерия. Многие французские компании будут участвовать в развитии морского пути", - сказал он.