Конституционный суд Украины начал рассмотрение земельной реформы

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины приступил к рассмотрению законопроекта о продаже земли на предмет соответствия основному закону страны. В связи с этим у здания суда собралось уже около 500 противников земельной реформы, сообщил телеканал "Украина-24".

Жалоба в КС была подана депутатами украинского парламента от партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина". Рассмотрение ее проходит в открытой форме с заслушиванием представителей власти и привлеченных экспертов. "Как отмечают народные депутаты Украины, при принятии закона была нарушена конституционная процедура его рассмотрения и принятия. По их убеждению, положения закона, как и его цель, противоречат предписаниям Конституции Украины. Авторы ходатайства отмечают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум", - отмечено на официальном сайте суда.

Накануне у здания парламента страны прошел митинг сторонников украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), которые выступили против земельной реформы на Украине. Днем ранее депутаты от "Батькивщины" совместно с аграриями и общественными организациями передали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны пакет документов, необходимых для организации процесса подготовки референдума по вопросу продажи земли.

Земельная реформа на Украине началась в прошлом году, когда Верховная рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Парламент 31 марта 2020 года принял закон о продаже и покупке земли на Украине. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к покупке земли и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га. На принятии этого закона настаивал МВФ: без этого фонд отказывался выдавать Украине кредит. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.