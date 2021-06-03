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Столтенберг: доверие к Дании в НАТО велико, несмотря на скандал с прослушкой

Дания является очень ценным и важным союзником и вносит значительный вклад в сотрудничество, подчеркнул глава альянса

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Скандал вокруг прослушивания Агентством национальной безопасности (АНБ) США европейских политиков, осуществлявшегося с помощью датских спецслужб, не повлиял на степень доверия к Дании в НАТО - оно остается высоким. Об этом в среду вечером в интервью Danmarks Radio заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Дания - очень ценный и важный союзник НАТО, и Дания вносит значительный вклад в сотрудничество. Я почти уверен, что так будет и дальше", - сказал он.

Столтенберг хотел бы большей ясности относительно того, что произошло. "Эти страны являются союзниками по НАТО, и мы должны представить все факты, чтобы узнать, что же произошло на самом деле", - отметил он.

30 мая ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщил о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник "Шпигель" обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

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