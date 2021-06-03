Лукашенко заявил, что белорусы при необходимости построят вторую АЭС

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с вводом в промышленную эксплуатацию БелАЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом не исключает при необходимости строительства второй АЭС.

"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций", - сказал Лукашенко в четверг в ходе доклада заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича о состоянии и развитии энергетического комплекса республики.

По его словам, Литва "уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС, и Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили". "Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии", - отметил он. По его словам, это "суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции".

Глава государства отметил, что мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. МВт, при этом энергосистема генерирует около 4% валового внутреннего продукта страны. "Хозяйство огромное, особенно с вводом нового источника энергии - Белорусской атомной станции, - отметил Лукашенко. - Хотел бы прежде всего услышать, как функционирует первый энергоблок, тем более, что мы готовы принять его в эксплуатацию. Как испытана станция, насколько она готова к промышленной эксплуатации?"

2 июня Госатомнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, которая строится по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 28 мая президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о запуске в июне в промышленную эксплуатацию первого блока атомной электростанции в Белоруссии. Ранее сообщалось, что ввод второго блока БелАЭС в эксплуатацию планируется в 2022 году.