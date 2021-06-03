В ЛНР заявили, что действия Протасевича носят характер преступления против Донбасса

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Действия задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича, который, по данным Луганской народной республики (ЛНР), принимал участие в боевых действиях, носят характер преступления против Донбасса. Об этом заявил в четверг полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Что касается Протасевича. Вопросы не только, наверное, у Луганска, но и у Донецка, возможно, в этом контексте. Поскольку, по имеющимся у нас сведениям, Протасевич состоял в националистическом формировании - так называемом добровольческом батальоне "Азов". Безусловно, его действия в рамках службы в этом батальоне имеют характер преступления по отношению к Донбассу", - цитирует Дейнего агентство Луганскинформцентр.

Дейнего отметил, что необходимо прояснить все обстоятельства, однако возник вопрос, "каким образом это сделать в нынешней ситуации, когда Протасевич задержан официальными минскими властями". "Работу в этом направлении наша Генеральная прокуратура уже инициировала. Такие возможности обсуждаются", - добавил он.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране Протасевича для проведения следственного эксперимента. В отношении него возбуждено дело по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, после чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. 2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители следствия ЛНР могут посетить Протасевича.

Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. Протасевича задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии.