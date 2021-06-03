Племянник экс-президента Буша-младшего заявил о выдвижении на пост генпрокурора Техаса

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Племянник экс-президента США Джорджа Буша - младшего Джордж Прескотт Буш выдвинул свою кандидатуру на пост генпрокурора штата Техас. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"Рад сообщить, что я выдвигаю свою кандидатуру на пост генерального прокурора. Давайте строить лучшее будущее для Техаса вместе", - написал он. Выборы на эту должность состоятся в 2022 году.

Его главным соперником станет другой республиканец, действующий генпрокурор штата Кен Пакстон, чье имя оказалось замешано в череде скандалов. Пакстона обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, ФБР также проводит проверку в связи с утверждениями о злоупотреблении полномочиями с его стороны.

Оба кандидата называют себя сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа и искали его поддержки. Сам Трамп обещал объявить о своих предпочтениях лишь в 2022 году, отмечает телекомпания CNN.

Джордж Прескотт Буш добивается поддержки Дональда Трампа, даже несмотря на натянутые отношения между Трампом и семьей Буша, указывает CNN. Во время отбора кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2016 года Трамп язвительно отзывался об отце кандидата на пост генпрокурора, Джебе Буше.

Джордж Прескотт Буш происходит из известной американской семьи, чьи представители занимали значимые посты в политической системе США. Его дед Джордж Буш - старший и дядя Джордж Буш - младший занимали должность президента страны, а его отец был губернатором штата Флорида. Сам Джордж Прескотт Буш исполняет обязанности земельного комиссионера штата Техас с 2015 года.